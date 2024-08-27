Боли в сердце: актрисе Светлане Немоляевой потребовалась помощь врачей

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 68 0

Скорая помощь прибыла на вызов к народной артистке РСФСР Немоляевой

Боли в сердце: актрисе Светлане Немоляевой потребовалась помощь врачей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Как себя сейчас чувствует «Служебного романа»?

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева обратилась к медикам за помощью. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, знакомый с ситуацией.

По информации собеседника, 87-летняя звезда советского кино почувствовала себя плохо накануне и вызвала скорую помощь. Актриса жаловалась на боли в сердце и слабость. Врачи диагностировали у нее нарушение ритма, тяжесть при дыхании. Однако от госпитализации Немоляева отказалась.

Около пяти утра 27 августа актрисе вновь стало плохо. О ее нынешнем состоянии пока ничего не сообщается.

За свою карьеру Немоляева снялась в десятках фильмах, любимых как зрителями, так и критиками. Среди них: «Служебный роман», Ласточкино гнездо», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово», «Счастливый рейс», «Дневной поезд» и многих других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю актрисы Алены Михайловой, которая стала звездой сериала «Чики». Она осталась практически без средств к существованию после того, как взяла ипотеку.

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