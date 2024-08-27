Лавров об отношениях РФ и Франции на фоне задержания Дурова: «Низшая точка»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 42 0

Лавров: отношения Москвы и Парижа достигли низшей точки

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Глава МИД РФ высказался о позиции Парижа в вопросах свободы слова и распространения информации.

Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, в особенности на фоне задержания создателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

«Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, в том числе, из-за позиции, которую Париж занимает по вопросам свободы слова, свободы распространения информации и вообще по вопросам уважения профессии журналиста задолго до нынешних событий», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что после задержания Дурова Россия отправила ноту Франции. Кроме того, этим вопросом сейчас занимаются и Объединенные Арабские Эмираты, чьи представители требуют обеспечить им доступ к миллиардеру.

«Что касается наших конкретных действий, нота наша находится на рассмотрении. Мы ожидаем ответа на эту ноту», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что Telegram — удобная платформ, которая по-настоящему защищена от вмешательства извне. И задержание Дурова это в очередной раз доказывает.

Дуров был задержан в аэропорту Парижа 24 августа. Предположительно, поводом для ареста гражданина Франции стал тот факт, что он наотрез отказался сотрудничать с властями страны. Предпринимателя обвинили в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Суммарно по всем этим статьям ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон продолжает активно использовать Telegram.

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