Вкус теплого лета: диетолог раскрыла секрет борьбы с осенней хандрой

Путь к счастью лежит через желудок.

Избавиться от возможной осенней хандры помогут более жирные согревающие блюда, а также отказ от перекусов. Об этом в комментарии URA.RU рассказала врач-диетолог, нутрициолог Юлия Кожевина.

«Основное правило — чем проще будет способ приготовления и меньше продуктов в блюде, тем лучше», — отметила врач-диетолог.

Кожевина пояснила, что осенью человеку стоит посмотреть в сторону «интуитивного питания», то есть положительно отвечать на запросы организма. По мнению нутрициолога, в это время года желательно не исключать из своего рациона более жирные согревающие блюда. Речь идет, например, о супе, мясе и рыбе.

Врач-диетолог призвала придерживаться трехразового питания, разложив его на несколько ключевых частей. Осенний рацион человека должен включать белок, сложные углеводы в виде гарнира, овощи с зеленью и сыродавленные масла.

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