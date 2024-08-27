Верховный суд отказался признавать многодетность поводом для побега с места ДТП

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 29 0

Прецедент пыталась создать россиянка, которая протаранила три автомобиля и скрылась до приезда сотрудников ГИБДД.

Верховный суд отказался признавать многодетность поводом для побега с места ДТП

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Верховный суд России отказался признавать многодетность весомым поводом для оставления места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

В высшую инстанцию попало дело россиянки, которая протаранила три припаркованных машины, а затем скрылась в места происшествия. Ее признали виновной по административной статье и лишили права управления авто. Однако женщина попыталась оспорить решение суда. В качестве аргумента она заявила, что является многодетной матерью. По ее словам, ей необходимо возить детей в школу, на занятия и в кружки.

Женщина в жалобе попыталась применить преюдицию, поскольку мировой суд после ДТП по отдельному административному делу не стал наказывать ее за отказ от освидетельствования. Высшая инстанция указала, что каждое конкретное дело рассматривается с учетом именно его обстоятельств и собранных доказательств.

В итоге Верховный суд РФ подтвердил, что факт наличия у женщины троих детей не освобождает ее от ответственности за совершенное преступление. К тому же, как подчеркнули в инстанции, отсутствие машины не ограничивает возможность посещать школу, кружки и медицинские учреждения с детьми.

Ранее 5-tv.ru передавал решение Верховного суда об обстоятельствах, при которых нельзя изымать автомобиль.

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Верховный суд отказался признавать многодетность поводом для побега с места ДТП

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