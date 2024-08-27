На Мальдивах заявили о попытке госпереворота

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 36 0

Это произошло на фоне решения местного банка прекратить зарубежные транзакции при помощи карт, которые привязаны к счетам в мальдивских руфиях.

На Мальдивах заявили о попытке госпереворота

Фото: www.globallookpress.com / Martin Moxter

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Президент Мальдив Мохамед Муиззу назвал решения Совета Банка Bank of Maldives Limited (BML) прекратить зарубежные транзакции при помощи карт, которые привязаны к счетам в мальдивских руфиях, попыткой дестабилизировать правительство. Он назвал это частью более широкого государственного переворота, организованного оппозиционной Мальдивской демократической партией (MDP). Об этом сообщает издание The Hindu.

Во всей стране начались народные волнения, а в соцсетях распространились призывы к митингам и протестам. Полиция уже начала расследовать попытку свержения власти в стране из-за финансовых проблем и уже заявила, что в соцсетях были использованы сотни аккаунтов от «ботов», которые призывали людей идти на митинги против президента страны.

На днях BML прекратил операции с дебетовыми картами и установил лимит на ежемесячные суммы по кредитной карте в размере 100 долларов для онлайн-транзакций.

Банк заявил, в свою очередь, что данные меры были приняты «в ответ на растущие объемы расходов в иностранной валюте по картам и статическую продажу иностранной валюты банку». При этом новые изменения уже были отменены.

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