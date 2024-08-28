Массовый отстрел: власти Африки борются с голодом при помощи мяса диких животных

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 38 0

Власти Намбии застрелят более 80 слонов, чтобы спасти голодающих людей

Массовый отстрел: власти Африки борются с голодом при помощи мяса диких животных

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Ivaschenko

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В Намибии застрелят свыше 700 особей.

Министерство охраны окружающей среды Намибии намерено убить 723 особи диких животных, включая 83 слона, чтобы раздать мясо пострадавшим от засухи людям на юге Африки. Об этом сообщает The Reuters со ссылкой на министерство.

Отстрел проведут в национальных парках страны, а также на тех территориях, где, по мнению властей, количество млекопитающих превышает объемы пастбищ и водных источников.

По оценкам экспертов, именно в Намибии (а также в Зимбабве, Замбии, Ботсване и Анголе) проживают самые крупные популяции слонов — суммарно около 200 тысяч особей.

Ради спасения жизней людей власти также намерены отстрелить 30 бегемотов, 60 буйволов, 50 импал, 100 голубых гну, 300 зебр и 100 канн.

Уточняется, что охотники и организации, которые работают на правительство, уже отстрелили 157 диких животных, получив более 56,8 тонн мяса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калининграде стартовала не имеющая аналогов в мире Большая африканская экспедиция.

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