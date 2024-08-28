Расчеты «Нона-К» уничтожили пулеметные точки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 188 0

Опубликовано видео, как расчеты «Нона-К» уничтожили пулеметные точки ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Наши войска не оставляют противнику шансов.

Расчеты буксируемых орудий «Нона-К» группировки войск «Запад» нанесли удар по пулеметным точкам и подразделениям пехоты ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

«Поражаем противника уверенно и точно. На нашем счету много… целей — пулеметные точки, блиндажи, „опорники“. Пушка далеко бьет. Помогаем нашим подразделениям подвигаться вперед. Особенно приятно, когда при разговоре с нашими штурмовиками они благодарят за эффективную поддержку огнем», — рассказал командир орудия с позывным «Макарыч».

«Нона-К», имея относительно малые размеры и массу, легко перемещается по огневым позициям и использует широкий спектр снарядов, что позволяет эффективно работать с любыми задачами.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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