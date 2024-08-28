Российские зенитчики помешали ВСУ ударить по Херсонской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 94 0

Опубликовано видео, как зенитчики помешали ВСУ ударить по Херсонской области

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Сбиты ракеты, выпущенные из установки Himars.

Расчет «Бук-М2» уничтожил две реактивные ракеты, выпущенные ВСУ из установки РСЗО М142 Himars по мирному населению, проживающему на левом берегу Днепра. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Отмечается, что ракеты были сбиты на безопасном удалении от жилых построек.

Это лишь малая часть заслуг российских зенитчиков. В ходе боевого дежурства расчеты «Бук-М2» круглосуточно уничтожают сотни летательных аппаратов, прикрывая и позиции ВС РФ, и мирное население и важнейшие промышленные объекты региона.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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