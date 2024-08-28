Российские зенитчики помешали ВСУ ударить по Херсонской области. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как зенитчики помешали ВСУ ударить по Херсонской области
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сбиты ракеты, выпущенные из установки Himars.
Расчет «Бук-М2» уничтожил две реактивные ракеты, выпущенные ВСУ из установки РСЗО М142 Himars по мирному населению, проживающему на левом берегу Днепра. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Отмечается, что ракеты были сбиты на безопасном удалении от жилых построек.
Это лишь малая часть заслуг российских зенитчиков. В ходе боевого дежурства расчеты «Бук-М2» круглосуточно уничтожают сотни летательных аппаратов, прикрывая и позиции ВС РФ, и мирное население и важнейшие промышленные объекты региона.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 28 авг
- Горячая точка: российские войска завершают освобождение Часова Яр
- 28 авг
- Силы ПВО сбили за ночь 12 украинских беспилотников над двумя регионами России
- 28 авг
- Расчеты «Нона-К» уничтожили пулеметные точки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 авг
- Ветеранам СВО вручили автомобили Lada Granta
- 27 авг
- Миссия провалена: главком ВСУ назвал цель вторжения в Курскую область
- 27 авг
- До 400 боевиков и 28 бронемашин: ВСУ несут потери в приграничье Курской области
- 27 авг
- Зеленский заявил, что Украина испытала свою баллистическую ракету
- 27 авг
- «Мы не смогли»: американский наемник рассказал о хаосе в рядах ВСУ
- 27 авг
- Гросси заявил об опасности ядерного инцидента в районе Курской АЭС
- 27 авг
- «Противник без принципов»: может ли Украина применить химоружие в зоне СВО
Читайте также
69%
-0.29 102.29
-0.20
Нашли ошибку?