Диван из сериала «Друзья» выставят на аукцион

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 27 0

Торги пройдут в честь 30-летия со дня премьеры культового сериала.

Диван из сериала «Друзья» выставят на аукцион

Фото: Кадр из сериала "Друзья" 1994 – 2004 г.

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Знаменитый оранжевый диван из американского комедийного ситкома «Друзья» продадут на аукционе в Лос-Анджелесе. Предполагаемая цена выставленного лота может составить более трех тысяч долларов. Об этом пишет The Telegraph.

Аукцион в честь 30-летия со дня премьеры сериала планируют провести уже в следующем месяце — 23 сентября. На торгах в Лос-Анджелесе также окажется не менее 100 других памятных предметов.

Однако полноразмерная студийная копия культового дивана из Центральной кофейни оказалась самым дорогим лотом. Его оценочная стоимость достигает трех тысяч долларов (порядка 274 тысяч рублей).

Важно отметить, что главные герои ситкома во всех десяти сезонах проводили на нем время. Причем иногда они даже боролись за право посидеть на пышном оранжевом диване, вступая в конфронтацию с другими посетителями кофейни.

Ранее 5-tv.ru писал, как на аукцион выставили «интимный ужин» с американским актером Джорджом Клуни

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