Курс на советь: Рособрнадзор готовит меры против псевдокоучей

Для продажи тренингов блогерам понадобится лицензия.

В России намерены ужесточить требования к блогерам, которые предлагают онлайн курсы и тренинги.

Вопрос сейчас прорабатывает Рособрнадзор. Все чаще обучение больше похоже на дорогой обман. Вместо знаний — псевдонаучная ложь, а вместо дипломов гособразца — филькина грамота. При этом стоимость услуг может доходить до нескольких миллионов рублей. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов пообщался с пострадавшими и узнал, что поможет в борьбе с недобросовестными коучами.

Наталья верила, что от клиентов не будет отбоя, когда она освоит волшебный курс стоимостью в два миллиона.

«Мне обещали увеличить доходы в моем бизнесе, развитие. Сильное окружение предпринимателей. А окружение, как мы видим, это люди с кредитами, долгами, люди, которые подали на банкротство после прохождения таких вот курсов», — говорит пострадавшая Наталья Калистратова.

И таких историй в стране тысячи. Мастер-классы и занятия зачастую напоминают собрание сект, главная цель которых — не научить, а быстро набить карманы. Чтобы обезопасить граждан от инфоцыган, в Россобнадзоре и Госдуме сейчас разрабатывают четкие критерии, по которым должны работать многочисленные блогеры и коучи. Одна из мер — создание реестра юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, имеющих право проводить тренинги и семинары.

«Организации или ИП будут обязаны разрабатывать и утверждать образовательные программы, реализуемые в интернет-пространстве в рамках дистанционного обучения», — говорится в документе.

В Рособнадзоре предлагают запретить использовать в названии курсов слова «институт», «академия», «университет», а также ужесточить ответственность за распространение откровенно ложной информации, когда, например, слушателям обещают диплом гособразца, но по факту это не так.

«Эти сертификаты — это не документы установленного образца, которые могли бы свидетельствовать о получении того или иного образования», — предостерегает адвокат Елена Сенина.

Главное, что знаний никаких — эфемерные знания по «очищению души», «привлечению удачи в дом», поиск второй половины. Порядок в этой сфере навести пора давно.

Любой поисковик по запросу онлайн обучение — выдает тысячи предложений. Рынок информационных и образовательных услуг развивается стремительно.

Если в 2022 году доход только онлайн школ достиг 95 миллиардов рублей, то в 2023 году — уже 123. По итогам этого года — ожидается 150. И если школы, это, как правило, юрлица, которые имеют лицензию, и их можно контролировать, то для индивидуальных предпринимателей — коучей, наставников, гуру — такого документа не требуется.

«Лицензировать необходимо все курсы и стандарты должны появится для разных областей обучения», — напомнил Евгений Вольтов Digital-продюсер, преподаватель НИУ ВШЭ.

Имена Елены Блиновской, Валерии Чекалиной, Аяза Шагабутдинова — сегодня известны всей стране. Тысячи людей, которые хотели стать успешными и богатыми, отдавали миллионы, но сверхдоходов так и не получили.

«Че ты хочешь? Ты хочешь заработать миллион? Хорошо, даю тебе месяц. Не заработал миллион — ты должен мне миллион. Офигенный курс, да? И ты такой — пойду, заработаю миллион, и отдам этот же миллион. Ну что это за курс?! Это вот — инфоцыганство», — говорит психолог и блогер Татьяна Сперанская.

По официальным данным, оборот средств индивидуальных предпринимателей — именно инфоцыган — сейчас оценивается в миллиард. Но эксперты считают, что в разы больше. Ведь одна только Блиновская должна заплатить столько.

«Покажите данные вашего налогового оборота. „А? Что? , — говорит блогер. — Я — ИП, у меня у меня оборот 60 миллионов в год у меня ничего нету“. Эту же деятельность оказывают еще 20 ИП от вашего имени с той же самой тематикой», — рассказывает адвокат Илья Паконен.

Эксперты считают что, новые правила никак не повлияют на добросовестных участников рынка, а инфоцыгане перестанут выманивать деньги у доверчивых россиян.