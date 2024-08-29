Хищники в городе: в Петербурге обнаружили медведей в фургоне
На юго-западе Петербурга обнаружили медведей в фургоне
Фото, видео: www.globallookpress.com / FLPA/Robin Chittenden; 5-tv.ru
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Условия их содержания и перевозки проверяет природоохранная прокуратура.
Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга выясняет, как были приобретены медведи, обнаруженные сегодня на юго-западе Северной столицы.
На парковке внимание прохожих привлек фургон, в окнах которого они отчетливо разглядели сидящих в клетке хищников. На место вызвали зоозащитников. Позже объявился и хозяин.
Им оказался дрессировщик — Байрам Атаев, за плечами у которого почти полувековая цирковая карьера. Он объяснил, что вернулся с очередных гастролей и скоро они будут за городом, где у животных обустроен просторный вольер.
Теперь специалисты выяснят — подходит ли он для того, чтобы держать в нем диких зверей. И главное — насколько законно и у кого именно медведи были куплены.
Ранее 5-tv.ru писал, что в горах Кавказа стартовала перепись медведей. В эти дни специалисты ежедневно проходят десятки километров, чтобы встретить медведей и собрать данные, которые помогут получить информацию о популяции хищника.
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