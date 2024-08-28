Суд вынес приговор певице Ермак, которая обматерила экс-полицейского в метро

Суд вынес приговор в отношении певицы Анастасии Ермак, которая ругалась матом в вагоне метро, а затем опубликовала этот видеоролик в интернете. Ее признали виновной по административной статье о мелком хулиганстве. Слова девушки передает mk.ru.

В начале июля в вагоне московского метро произошел конфликт между Ермак и взрослым мужчиной, который оказался полицейским в отставке Владимиром Сафоновым. Экс-правоохранитель вытолкнул из вагона певицу и ее приятеля, посчитав, что это два обнимающихся мужчины. На тот момент у Анастасии была очень короткая прическа.

«Я как пострадавшая теперь заплачу 15 000, а Сафронов — 1000», — заявила изданию Ермак.

По ее словам, она могла бы подать апелляционную жалобу, но не хочет ходить по судам, поэтому просто заплатит штраф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как трое неизвестных избили мужчину в подземном переходе у метро в центре Москвы.