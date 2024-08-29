Опоздали: в 15 регионах страны не успели построить или отремонтировать школы

К началу учебного года планировалось ввести в эксплуатацию 1300 новых зданий.

15 регионов, у которых есть проблемы с подготовкой школ к 1 сентября, сегодня назвал министр просвещения России. Еще весной планировалось построить 1300 новых зданий, более четырех с половиной тысяч старых отремонтировать, но за пару дней до нового учебного года чиновники были вынуждены признать, справились не все. Что теперь делать ученикам и родителям, выяснил корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Впопыхах сорванный с забора паспорт объекта сложно не заметить, однако отвечать на вопросы здесь действительно некогда.

Непрерывные удары молотком — словно запущенный метроном. Темп — авральный. Школу должны были сдать в декабре прошлого года, потом — в августе этого, и пока горели сроки, загорелось здание… Самое интересное, что в бюджете заложили на строительство этой школы, составляет около 1,5 миллиарда рублей, а огонь вспыхнул, когда стройка была на финальной стадии.

«Там очень много недоделов было, это было известно даже всем мастерам, которые делали школу», — заявил один из местных жителей.

«Притащили огнетушитель — он не работает, протянули шланги — воды нет. Ну как это так, школа же была на уровне сдачи», — говорит другой мужчина.

Главный ответ жители станицы Тбилисской Краснодарского края уже получили — к 1 сентября их дети в новую школу не пойдут.

Сгоревший соцобъект возводят в рамках национального проекта «Образование», как и другую школу, в курортной столице России.

Эта школа в густонаселенном Лазаревском районе Сочи должна была быть готова весной этого года. Но даже к 1 сентября дети не пойдут сюда учиться. Работы по-прежнему продолжаются. Как выяснилось, застройщик похитил 200 миллионов рублей, выделенных на работы.

По данным региональной прокуратуры, вернуть в бюджет удалось только 25 миллионов рублей. Насколько увеличатся в связи с уголовным делом смета и сроки — пока неясно.

Несколько лет обещанного ждут жители и этого района в Краснодаре.

«У меня окна выходят прям на школу. Понятно, что мешают спать ребенку. Не очень приятно, когда в три часа ночи щебень привозят», — говорит Анастасия Хеж, местная жительница.

Однако несмотря на круглосуточный режим работы, здесь за парты этой осенью тоже никто не сядет.

Хотя жителям Краснодарского края еще повезло, считают люди из села Репьево Новосибирской области. На юге хотя бы продолжается строительство.

«Обещали нам, обещали, что 1 сентября откроется школа», — говорит жительница Репьева.

Единственная постройка рядом — это возводимый руками самих детей шалаш для игр.

«До школы в Плотникове — четыре километра, до школы в Лекарственном — 25 километров, и до Буготака –15 километров», — говорит жительница Репьева Анастасия Останина.

Школу, которая была в селе, снесли из-за аварийного состояния. Новую начали строить, но пока она лишь повод для возбуждения очередного уголовного дела, считают общественники.

«Ситуация сложилась в связи с тем, что подрядчик ненадлежаще исполняет свои сроки, не выполняет работы», — рассказывает Ирина Липатникова, координатор Народного фронта по экспертно-проектной работе в Новосибирской области.

Будто бы по одному и тому же учебнику действуют подрядчики по всей стране. Ульяновская область, поселок Новоспасское: образовательный комплекс на 800 мест с пансионом тоже должен был быть сдан к осени 2024 года. Сейчас, по словам чиновников, объем выполненных работ — 20%.

И в этом поселке школу пообещали достроить. Впрочем, как и в остальных регионах, где школы так и не появились, к обещаниям люди привыкли. Их дают периодически. Как правило, ближе к началу нового учебного года.