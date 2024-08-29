В России создают флот необитаемых надводных дронов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 61 0

Аппараты, управляемые искусственным интеллектом, возьмут на себя новые исследовательские миссии.

В России создают флот необитаемых надводных дронов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ

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В России создадут флотилию необитаемых плавучих дронов, которые будут перемещаться с помощью ветряной и солнечной энергии, сообщается в материале «Известий». Это будут суда, оснащенные блоками управления с искусственным интеллектом, их планируется использовать в исследовательских целях. Технологические особенности аппаратов позволят им самостоятельно формировать курс и режим движения с учетом поставленных задач и метеорологических условий. Предполагается, что руководить флотом будет единый оператор.

текстНеобитаемый плавучий дрон. Фото: Telegram / SR Space / srspaceru

Реализацией проекта занимается стартап-команда. Сотрудники холдинга SR Space, в который она входит, собираются сдавать дроны заинтересованным организациям в аренду (или на других согласованных условиях) для проведения научных и изыскательских работ. Таким образом, клиентам не придется тратиться на приобретение и содержание машин, они смогут вкладывать больше средств непосредственно в научную деятельность.

В полях, а точнее на воде, беспилотники смогут выполнять основной объем рутинных исследовательских задач и измерений. Они будут оснащены комплексом приборов, камер и датчиков, создатели предусмотрели варианты дополнительной полезной нагрузки под конкретные задачи. Дронам нестрашны штормы до пяти баллов по шкале Бофорта, они могут проводить гидрологические и атмосферные наблюдения в пресных водоемах, реках, морях и океанах.

Применение таких судов выгодно — они в разы дешевле катеров с экипажами. По предварительным прогнозам разработчиков, которые уже протестировали разные способы внедрения аппаратов, учеными наиболее востребована возможность получения дронов в краткосрочное пользование. В августе базовая модель прошла успешные испытания в Подмосковье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в РФ подготовили платформу для создания бесконечного источника энергии.

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