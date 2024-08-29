Машина выгорела полностью: украинские боевики нанесли удар по Шебекино

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Украинские боевики нанесли удар по Шебекино в Белгородской области

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

Варварский обстрел со стороны ВСУ произошел рано утром.

Один человек погиб в Белгородской области, еще двое получили осколочные ранения. Это — результат налета ВСУ на мирные кварталы Шебекино.

Сегодня там снова была объявлена угроза ракетной опасности. В приграничной зоне находится сейчас корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Варварский обстрел со стороны ВСУ в Шебекино произошел рано утром. Удар пришелся по центру города. Один автомобиль полностью сгорел. Погиб человек.

«Прилет был напротив, разбиты окна. Повезло, что здесь у нас разбился один только один стеклопакет. То есть стекол здесь нет, в квартире. Это — детская», — говорит местная жительница Людмила.

По предварительной информации, есть раненые. Мужчина и женщина бойцами самообороны доставлены в районную больницу, у них осколочные ранения.

Повреждены остекления и фасад здания. Рядом повреждены автомобили. Здесь нет никаких военных объектов. Рядом расположено Управление социальной защиты населения. Сотрудники находились в этот момент на рабочем месте.

«Услышали сильный хлопок, клубы дыма. Все сразу спустились в подвал. Быстро сообщили 112, быстро приехали все службы: МЧС, Росгвардия, быстро приехала скорая помощь. Мы работаем с восьми утра. У нас уже велся прием, уже шли граждане», — говорит начальник Управления социальной защиты Наталья Таранникова.

Воздушная тревога в Шебекино звучит периодически. Украинские боевики ежедневно наносят удары по городу.

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