Появились кадры поражения Северного моста в Киеве. Видео опубликовало Минобороны РФ.

На записи показано, как российский беспилотник атакует объект, который использовался для переброски войск и доставки военных грузов ВСУ.

Удар наносился отдельной бригадой войск беспилотных систем «Варяг».

Северный мост в Киеве ранее подвергся ударам, сообщал мэр города Виталий Кличко. По его словам, произошло попадание в дорожное полотно, после чего к месту направились экстренные службы.

Позже глава украинской столицы сообщил, что из-за удара была повреждена тепломагистраль. В Деснянском районе Киева временно отключили горячую воду.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные также поразили четыре сухогруза, которые, по данным Минобороны РФ, использовались для доставки военных грузов в интересах ВСУ.

Удары по судам беспилотниками «Герань-4 Сикер» наносились в порту Черноморска, а также в акваториях Бугского лимана и Черного моря.

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