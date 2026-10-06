Появились кадры поражения Северного моста в Киеве
Транспортный объект использовался в интересах ВСУ.
Фото, видео: Эдуард Котляков/ТАСС; 5-tv.ru
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Появились кадры поражения Северного моста в Киеве. Видео опубликовало Минобороны РФ.
На записи показано, как российский беспилотник атакует объект, который использовался для переброски войск и доставки военных грузов ВСУ.
Удар наносился отдельной бригадой войск беспилотных систем «Варяг».
Северный мост в Киеве ранее подвергся ударам, сообщал мэр города Виталий Кличко. По его словам, произошло попадание в дорожное полотно, после чего к месту направились экстренные службы.
Позже глава украинской столицы сообщил, что из-за удара была повреждена тепломагистраль. В Деснянском районе Киева временно отключили горячую воду.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные также поразили четыре сухогруза, которые, по данным Минобороны РФ, использовались для доставки военных грузов в интересах ВСУ.
Удары по судам беспилотниками «Герань-4 Сикер» наносились в порту Черноморска, а также в акваториях Бугского лимана и Черного моря.
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