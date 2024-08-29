Песков анонсировал выступление Путина на Восточном экономическом форуме

Президент РФ Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Об этом сообщили в Кремле.

«Сейчас ведется активная подготовка к форуму во Владивостоке. Готовится к этому и президент», — прокомментировал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что форум будет насыщенным — запланирована обширная программа, в том числе и международная. Будет организована и традиционная пленарная сессия с участием президента России. После нее состоится обсуждение.

С 2006 года ПМЭФ проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Главной темой ВЭФ-2024 станет «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Мероприятия форума будут разделены на семь тематических блоков, среди которых: международное сотрудничество, образование и патриотизм, транспорт и логистика и другие.