Песков анонсировал выступление Путина на Восточном экономическом форуме
Сейчас ведется активная подготовка к форуму во Владивостоке.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru
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Президент РФ Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Об этом сообщили в Кремле.
«Сейчас ведется активная подготовка к форуму во Владивостоке. Готовится к этому и президент», — прокомментировал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он также отметил, что форум будет насыщенным — запланирована обширная программа, в том числе и международная. Будет организована и традиционная пленарная сессия с участием президента России. После нее состоится обсуждение.
С 2006 года ПМЭФ проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Главной темой ВЭФ-2024 станет «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Мероприятия форума будут разделены на семь тематических блоков, среди которых: международное сотрудничество, образование и патриотизм, транспорт и логистика и другие.
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