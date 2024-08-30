Расчеты «Града» ударили по пехоте ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 28 0

Опубликовано видео, как Расчеты «Града» ударили по пехоте ВСУ в Курской области

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Система залпового огня накрывает сразу целый периметр, что позволяет поражать рассредоточенные силы противника.

Артиллерийские расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Север» уничтожили подразделения ВСУ, которые пытались закрепиться в приграничье Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

«В любой момент можем выехать и в течение пяти минут поразить противника, уничтожить скопление техники, отработать по любой цели, поддержать наши подразделения», — сказал командир взвода с позывным «Балу».

«Град» особенно эффективен против пехоты. РСЗО наносит площадное поражение — накрывает определенный периметр, что позволяет поражать противника, даже если он будет рассредоточен.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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