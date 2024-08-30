Хотят жить в элитном бомбоубежище: в США возрос спрос на дорогие бункеры

Стоимость таких укрытий варьируется от 20 тысяч долларов до одного миллиона.

Американцы все чаще стали интересоваться бункерами, опасаясь крупных вооруженных конфликтов, новых пандемий или ядерной катастрофы. Об этом заявил директор одной из компаний-производителей бункеров Рон Хаббард в интервью телеканалу Fox News.

Предприниматель рассказал, что почти половина граждан США убеждена — бункер им скоро понадобится. Причина — возможное начало в стране гражданской войны. При этом Хаббард работает с состоятельными клиентами, которые могут себе позволить приобрести бомбоубежище и за миллион долларов.

«Бизнес процветает. Большинство наших бункеров стоят, в среднем, около полумиллиона долларов, потому что среди наших клиентов состоятельные люди», — сказал он.

Отличительной чертой бункеров, которые изготавливает компания Хаббарда, является то, что внутри они напоминают обычные дома, привычные людям жилища. Так, по словам бизнесмена, хотели бы жить состоятельные люди в случае чего — в комфортных условиях. Он также отметил, что в день ему удается продать, как минимум, один бункер. А среди его клиентов есть не только американцы, но и европейцы, которые также опасаются за свою жизнь.

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