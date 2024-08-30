Российские «Солнцепеки» выжигают позиции украинских боевиков в зоне СВО

В прямом смысле выжигают позиции ВСУ российские «Солнцепеки». Тяжелые огнеметные системы накрывают целые квадраты, не оставляя шансов ни технике, ни живой силе противника.

Расчеты действуют преимущественно ночью, так как днем за грозной установкой охотятся вражеские дроны. Как работает самое мощное оружие ближнего боя, наблюдал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Глубокой ночью в прифронтовой полосе начинается «огненный шторм». В окопах противника — серия мощных взрывов, каждый похож на облако пламени.

На линии боевого соприкосновения работает огнеметная система «Солнцепек» — боевая машина, известная еще с советских времен и до сих распространенная только в нашей стране. В 99% случаев «Солнцепек» работает только глубоко ночью. А днем «спит» в надежном укрытии: под несколькими слоями маскировочной сетки и в окопе глубиной порядка трех метров.

Увидеть маневрирующий днем «Солнцепек» — невероятная редкость. Всего на несколько минут его вывели из укрытия. Первый вопрос экипажу из группировки «Восток» из Забайкалья: сложно ли воевать, когда с беспилотников просматривается каждый квадратный метр прифронтовой полосы.

«Вначале все было сумбурно и непонятно, но, опять же, не было „дронной войны“, как сейчас. Свои сложности и там были, и здесь. Что-то меняется, что-то остается», — говорит командир боевой машины с позывным «Борода».

Второй вопрос: как они ездят ночью, в полной темноте. Оказалось, что у огнеметчиков есть свои секреты на этот счет: на дорогах ставят вешки, водят с помощью тепловизора и замаскированных фонарей.

«Выезжаю по полной темноте, прибываем тоже. Но у нас освещение есть. Не такое сильное, на танке дорогу-то видно будет», — говорит наводчик-оператор ТОС с позывным «Ведьма».

Каждая ракета «Солнцепека» распыляет над целью облако газа, которое затем и подрывается. Укрыться в блиндаже от его действия невозможно. Именно поэтому за ТОС ведется настоящая охота днем и ночью. Тут тоже есть свои тонкости: в боевой машине стараются не заряжать крайние трубы пусковой установки, это делает ее менее уязвимой. Ну и, конечно, повсюду ТОС сопровождает группа воздушного прикрытия. Раньше солдаты использовали противодронные ружья, но сейчас перешли на ружья дробовые.

«Старое простое ружье 12-го калибра все равно себя показывает намного лучше, потому что на него не влияют никакие внешние факторы. Главное, чтобы оно было обслужено и заряжено», — говорит командир отделения с позывным «Каспий».

Против этого лома у врага пока нет приема. Дробовик невозможно заглушить или подавить, как это бывает с радиосистемами. С помощью ружей российские военные стали сбивать самые распространенные на фронте и самые опасные FPV-дроны.