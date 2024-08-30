Киев призвал европейцев переключиться на поставки ресурсов из Казахстана и Азербайджана.

Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российской нефти и газа в Евросоюз. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на советника главы офиса Владимира Зеленского* Михаила Подоляка.

Уточняется, что Киев решил с начала следующего года остановить работу нефтепровода «Дружба», через который Словакия, Чехия и Венгрия получают российскую нефть.

При этом Подоляк сослался на резолюцию ЕС, согласно которой эти страны должны найти возможности для диверсификации поставок нефти.

Также советник офиса Зеленского заявил, что Украине готова участвовать в транзите газа из Казахстана или Азербайджана, если какая-либо из европейских стран сочтет необходимым его получать.

В марте глава минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил о намерении киевской власти не продлевать контракт на транзит газа с «Газпромом», истекающий в конце 2024 года.

Еще в июле украинский режим остановил транзит российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». При этом Россия является крупнейшим поставщиком ресурсов Венгрии, а это — до 80% всего годового энергопотребления страны или почти 60 миллионов баррелей нефти и 8,5 миллиарда кубометров газа.

Из-за украинской блокады трубопровода «Дружба» сырье перестала получать и Словакия, которая вместе с Венгрией и Чехией пользуются льготным режимом исключения из санкций на нефть из России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина поставила Словакии условие в вопросе транзита российской нефти.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.