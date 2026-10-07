Лавров рассказал, на какие предложения по Украине соглашалась Россия

Россия неоднократно соглашалась на конкретные варианты урегулирования украинского конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в конце заседания совета глав МИД стран СНГ.

«Наша совесть чиста, не говоря уже о том, что мы также полностью приняли предложение Соединенных Штатов в августе прошлого года, которое было сделано в ходе саммита Путина и Трампа на Аляске», — указал Лавров.

По словам министра иностранных дел, Москва также полностью приняла предложение США, прозвучавшее после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в августе прошлого года. Министр отметил, что впоследствии Вашингтон не смог противостоять давлению со стороны европейских стран.

«И не наша вина, что американцы не смогли устоять перед беспрецедентным и беспардонным давлением Европы», — сказал глава российского МИД.

Лавров также перечислил предыдущие попытки договориться об урегулировании. В их числе он назвал соглашение февраля 2014 года, Минские договоренности 2015 года, парижские договоренности 2019 года и переговоры в Стамбуле весной 2022 года.

Как утверждает министр, именно украинская сторона предложила в Стамбуле принципы будущего урегулирования. Россия их приняла, после чего документ был парафирован обеими сторонами. Лавров заявил, что реализации этого плана впоследствии фактически воспрепятствовал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Позднее Киев, по словам главы МИД РФ, прекратил двусторонние переговоры после того, как Москва предложила разделить их повестку на гуманитарный, военный и политический блоки, а также повысить уровень делегаций.

Лавров добавил, что трехсторонние контакты с участием России, Украины и США в Абу-Даби также были прекращены не по инициативе Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия рассчитывает заранее узнать, с какими предложениями Украина намерена вернуться к переговорам после атак в дни выборов в Государственную думу.

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