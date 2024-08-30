Блиновской разрешили продать квартиру за 90 миллионов рублей

В ходе судебного заседания арестованной «королеве марафонов» Елене Блиновской дали разрешение на продажу квартиры за 90 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Судья удовлетворил ходатайство о снятии ареста с имущества блогерши и дал добро на продажу квартиры Блиновской, которая располагается в элитном ЖК Москвы. Полученные с продажи квартиры средства находящаяся под следствием Блиновская потратит на погашение долга перед налоговой.

Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Долгое время «королева марафонов» находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь она находится в СИЗО. Ее муж Алексей недавно подписал контракт об участии в спецоперации.

Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей. 14 августа стало известно, что предстоящий новый год Блиновская встретит за решеткой. Савеловский суд Москвы продлил ее арест до 2 февраля 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Блиновскую подставил ее собственный супруг.