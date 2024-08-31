Предсмертная агония: Киев бросает наемников на передовую из-за нехватки сил

ФСБ задержала предполагаемых наемников из Колумбии. При обыске у них нашли украинскую военную форму, а также множество шевронов формирований националистов. А еще банковские карты и документы, указывающие на принадлежность к рядам ВСУ.

Сами задержанные рассказали, что участвовали в боевых действиях в зоне СВО — в составе нацбатальона. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров подробнее.

На полях сражений Украине все больше не хватает опытных военных. Но отправлять в Незалежную своих инструкторов в ЕС не спешат — Австрия, Венгрия и Германия против. Уже и Боррель заговорил, что не хочет лобового столкновения НАТО с Россией.

«Я хочу подчеркнуть, что, хотя мы поддерживаем Украину, даже если мы рассматриваем возможность нанесения ударов по российской территории, мы не находимся в состоянии войны с Россией. Никто не хочет вести войну с Россией. Мы просто поддерживаем Украину», — заявил Боррель.

Иностранные бойцы для российских войск — законная цель. Об этом Запад предупреждали давно. Только выводов никаких. В Кривом Роге — точное попадание ракеты в базу ВСУ. В результате два польских наемника убиты, больше десятка иностранных солдат удачи ранены.

Гибель наемников — удар по имиджу Запада. Может, поэтому европейские министры в панике и меняют риторику, сыпят заявлениями, что пускать натовских солдат на убой в Незалежную опасно, а вот обучать украинских боевиков на территории ЕС и отправлять на верную смерть можно и нужно.

«Мы обсуждали, как увеличить нашу учебную миссию. Цель — обучить около 60 тысяч солдат. Это самая успешная тренировочная миссия, когда-либо проводимая Европейским союзом по подготовке 60 тысяч солдат», — заявил Боррель.

К этой цифре к концу года добавятся еще 10 тысяч боевиков ВСУ, которых обещает подготовить Германия. А пока на Украину привлекают наемников из стран Латинской Америки, которым платят копейки, при этом бросают их на самые напряженные участки.

Сотрудники ФСБ задержали двух граждан Колумбии, их подозревают в том, что они участвовали в боях на стороне ВСУ. Детали операции в ведомстве не раскрывают. Известно, что у мужчин при себе нашли банковские карты и документы, в том числе украинские военные билеты. Также есть фото в форме и шевроны одного из националистических батальонов. Следователи возбудили уголовные дела по статье о наемничестве.

Ждать помощи от ЕС Украине сейчас не стоит. По словам главы евродипломатии, страны Евросоюза истощили все свои военные запасы. Поставок в ближайшее время не предвидится. На этом фоне Боррель требует разрешить Киеву бить имеющимся европейским оружием по территории России. Но в Европе далеко не все этот призыв поддерживают.

Венгрия и Словакия, как сообщает Politico, уже высказались негативно. Идею готовы заблокировать другие страны, да и Боррель в октябре покинет пост главы дипломатии ЕС, так что к его заявлениям сейчас, очевидно, будут прислушиваться реже.