Ка-52м ударил по бронетехнике ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как Ка-52м ударил по бронетехнике ВСУ в курском приграничье
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов ; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские силы продолжают вытеснять противника.
Экипаж вертолета Ка-52м применил авиационные средства поражения для удара по живой силе и бронированной военной технике подразделений украинской армии в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Координаты целей были переданы ВС РФ разведкой. Экипаж успешно по ним отработал, а после выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. Уничтожены были личный состав и бронетехника ВСУ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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