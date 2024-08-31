Боевая техника ВСУ оказалась под «Градами». Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как РСЗО «Град» уничтожает живую силу и технику ВСУ
Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС ; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши бойцы продолжают выдавливать противника на разных участках фронта.
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Российские артиллерийские расчеты работают в режиме нон-стоп. Реактивные системы залпового огня в кратчайшие сроки занимают позиции и наносят удары по целям, координаты которых передает разведка.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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