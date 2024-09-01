Советы дают тогда, когда их спрашивают: Тарасова высказалась о шоу Загитовой

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 17 0

Тарасова выступила в защиту Загитовой в споре о плагиате в шоу «Хранители времени»

Советы дают тогда, когда их спрашивают: Тарасова высказалась о шоу Загитовой

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Шоу Алины Загитовой вызвало негативную реакцию у известных продюсеров. На защиту фигуристки встала Татьяна Тарасова.

Первое шоу Алины Загитовой «Хранители времени» получило нелестную оценку от продюсеров Плющенко, Авербуха и Навки. Больше всего возмутилась Яня Рудковская. Все из-за безобидного предупреждения чемпионки «Держитесь!», сказанного, скорее всего в шутку.

Фото: Елагин Сергей / ТАСС

Шоу Алины обвинили в плагиате, а ей посоветовали поучиться у профессионалов. С намеком на себя и мужа, сказала Яна Рудковская. Сообщает издание 7Дней.ру.

В диалог фигуристка вступать не стала, только ответила, что у Плющенко шедевров не видела, а плагиат, который рассмотрели продюсеры — случайность.

На защиту Загитовой встала заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которой уж очень не понравилось заявление Рудковской.

«Вот сейчас оно было (шоу Алины Загитовой „Хранители времени“). Хорошее шоу, не похожее ни на какое. Очень профессионально. Это что за новости? В театральном деле еще соревнование устраивать? Советы дают тогда, когда их спрашивают», — рассказала тренер Teleprogramma.org.

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