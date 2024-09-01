Счастливый спортсмен решил отблагодарить супругу автомобилем.

Несколько дней назад у футболиста Павла Мамаева и его жены Надежды Санько родился третий сын. Мальчика назвали Паша.

«Моя мечта о трех сыновьях стала реальностью, и я благодарю Всевышнего за это! Мы невероятно счастливы, до слез. Это были непростые роды, но об этом я расскажу позже, а пока разделите со мной счастливый момент», — пишет жена футболиста в личном блоге.

Павел Мамаев с супругой. Фото: Instagram* /mamaeva_nadihope

Счастливый спортсмен решил отблагодарить жену за такой подарок и презентовал ей машину — Mercedes G-class, стоимостью примерно 30 миллионов рублей. Таких машин всего 1500 в мире.

Надежда думала, что подарком на рождение третьего ребенка станет загородный дом, который они строят. Но счастливая мать не отрицает, что догадывалась о шикарном подарке мужа.

«Но я совру, если скажу, что я в шоке, ибо зная его отношение и на какие поступки он способен для меня, не была удивлена, а скорее переполнена эмоциями и счастьем за эти три дня! Столько всего на хрупкую меня одну», - отметила Санько.

Ранее 5-tv.ru писал о присутствии Мамаева на родах.

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