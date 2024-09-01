«Спасибо за сына!» — Мамаев подарил жене Меrсеdеs за 30 миллионов

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 18 0

Футболист Мамаев подарил своей жене автомобиль стоимостью 30 миллионов

«Спасибо за сына!» — Мамаев подарил жене Меrсеdеs за 30 миллионов

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Счастливый спортсмен решил отблагодарить супругу автомобилем.

Несколько дней назад у футболиста Павла Мамаева и его жены Надежды Санько родился третий сын. Мальчика назвали Паша.

«Моя мечта о трех сыновьях стала реальностью, и я благодарю Всевышнего за это! Мы невероятно счастливы, до слез. Это были непростые роды, но об этом я расскажу позже, а пока разделите со мной счастливый момент», — пишет жена футболиста в личном блоге.

ТЕКСТПавел Мамаев с супругой. Фото: Instagram* /mamaeva_nadihope

Счастливый спортсмен решил отблагодарить жену за такой подарок и презентовал ей машину — Mercedes G-class, стоимостью примерно 30 миллионов рублей. Таких машин всего 1500 в мире.

Надежда думала, что подарком на рождение третьего ребенка станет загородный дом, который они строят. Но счастливая мать не отрицает, что догадывалась о шикарном подарке мужа.

«Но я совру, если скажу, что я в шоке, ибо зная его отношение и на какие поступки он способен для меня, не была удивлена, а скорее переполнена эмоциями и счастьем за эти три дня! Столько всего на хрупкую меня одну», - отметила Санько.

Ранее 5-tv.ru писал о присутствии Мамаева на родах.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+20° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
Четырем знакам уготован подарок: любовный гороскоп на осень 2024

Последние новости

1:02
Обвиняемый по делу о смерти Мэттью Перри врач частично признал вину
0:40
Три ребенка сгорели заживо при пожаре в Подмосковье
0:04
«Спасибо за сына!» — Мамаев подарил жене Меrсеdеs за 30 миллионов
23:48
«Решил отдохнуть от меня»: Тодоренко в свой день рождения осталась без мужа
23:22
Несовместимые с жизнью травмы: названа причина смерти пропавшей в Турции россиянки
22:54
«Какой задротыш»: общение Ксении Бородиной с дочкой попало на видео

Сейчас читают

Агрегатор дал советы, как без проблем уехать на такси в День знаний
Дерево упало на мужчину в парке на Крестовском острове Санкт-Петербурга
Нарушение Женевских конвенций: Чехия ответит за атаку ее «вампиров» на Белгород
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака