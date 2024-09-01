Ты моя: сделавший предложение на концерте SHAMAN в Крокусе боец СВО сыграл свадьбу

Трогательная история любви кавалера Ордена Мужества и ухаживавшей за ним девушки-волонтера в эксклюзивном материале 5-tv.ru.

Участник спецоперации, кавалер Ордена Мужества Азамат Мамаев, который в марте на концерте заслуженного артиста РФ SHAMAN (Ярослав Дронов — Прим.ред.) сделал любимой девушке Дарье Масютиной предложение, на днях сыграл свадьбу со своей избранницей. В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с праздничного мероприятия.

Поздравить молодых пришло немало гостей. На кадрах видно, как Мамаев со своей женой исполнили традиционный свадебный танец молодых под песню SHAMAN «Ты моя». Именно во время звучания этой композиции на концерте певца в марте этого года в Крокусе молодой человек предложил своей девушке выйти за него замуж.

Трогательное волнение

К слову, когда Мамаев делал предложение Масютиной, то сильно переживал. Три дня готовился и пытался заучить текст, все никак не получалось.

«Со своей возлюбленной познакомился в госпитале, она волонтер. Как-то влюбился в человека. <…> Пригласили на концерт SHAMAN, я подумал, что может быть лучше — сделать предложение на большую аудиторию, такое громкое заявление. Человеку будет приятно. Учил, заучивал, каждый раз теряюсь, переживаю», — признался Азамат перед концертом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

На концерте SHAMAN, при поддержке со сцены любимого исполнителя, он смог собраться и перед многочисленной аудиторией признаться в чувствах любимой. На его вопрос «Станешь моей женой?» Даша без раздумий ответила «Да».

«В жизни случаются события, которые ставят перед нами испытания… Потеря ноги было для меня трудным испытанием, но встреча с тобой стала для меня настоящим чудом! В моменты слабости и боли ты была тем самым лучом света, который наполнял мою жизнь радостью и надеждой. Твоя любовь, тепло и забота сделали меня сильнее. Я никогда не забуду, как ты была рядом в каждом моем шаге в восстановлении. Я тебя очень сильно люблю! Выходи за меня!» — сказал тогда военнослужащий.

История любви

Молодожены познакомились весной 2023 года в госпитале, куда Азамат попал после выполнения боевого задания.

«Я пулеметчик стрелкового отделения штурмовой группы. Пришел приказ найти и уничтожить. После выполнения задачи был обнаружен коптером. Но, как я люблю говорить — потерял ногу, а не сердце», — подчеркивает Мамаев.

В госпитале он встретил Дашу. Через полгода молодые начали встречаться, а еще через полгода он понял: «Нашел своего человека и нужно забирать».

К слову, наше интервью с Азаматом мы писали, когда страна отмечала Международный женский день. Поэтому не смогли не вспомнить о женщинах на передовой. Он пожелал им оставаться такими же милыми и добрыми, а также подчеркнул, что у женщин, особенно в СВО, должен быть каждый день их день, а не только 8 Марта.

Долгожданная свадьба

Еще на концерте весной Азамат Мамаев признавался, что SHAMAN поет от чистого сердца, является простым парнем и затрагивает до глубины души. А еще он помнит все и всех. Поэтому несмотря на то, что не смог присутствовать на свадьбе, нашел способ поздравить пару, в будущем счастии которых лично принимал участие. Знаменитость прислал молодым послание, которое во время свадьбы зачитал тамада, и огромный букет цветов для невесты.

«Дорогие Азамат и Дарья! Желаю вам долгих и счастливых совместных лет, согласия и взаимопонимания. С любовью, SHAMAN», — говорилось в поздравлении заслуженного артиста РФ.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как SHAMAN спел вместе с незрячим.