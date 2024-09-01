Бой за Малую Локню: как ВС РФ повторяют подвиги дедов в Курской области
ВС РФ отбили атаку ВСУ на Малую Локню
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Боевики ВСУ подтягивают к селу резервы и технику, пытаются развить наступление, но время потеряно.
«Наш фронт рухнул» — такие панические настроения распространяют сейчас в соцсетях украинские военные, которые воюют в Донбассе и видят воочию успехи российской армии, где подразделения группировки войск «Центр» взяли под уверенный контроль пять населенных пунктов, в том числе поселок Кирово - на украинских картах Пивничное - восточный пригород Дзержинска.
А передовые отряды установили российские флаги еще почти в десятке сtл и поселков, фиксируя неумолимое продвижение вперед. Весь август формировался этот клин шириною в 20-25 километров, который нацелен на основной узел обороны ВСУ на этом участке - город Покровск. На наших картах он - Красноармейск.
Но похоже, что кризис для Киева из локального становится глобальным. Продвижение отмечено и у подразделений группы войск «Запад» на окраинах Купянска, и у группы войск «Юг», которая заходит в тыл Угледара. Самая очевидная причина такого одновременного «проседания» для ВСУ линии фронта в том, что наш Генштаб ввел в бой резервы, а у Киева, их в запасе не оказалось, все были отправлены для вторжения в Курскую область.
Но там они завязли. Блицкриг не удался. Сейчас это можно говорить уверенно. Он сорван благодаря мужеству наших бойцов, которые держали позиции, даже в полном окружении.
Один из таких эпизодов - бои за Малую Локню. Это небольшой поселок к северу от Суджи. Он преградил путь колоннам ВСУ, рвавшимся дальше на Льгов и Курскую атомную станцию. Здания расстреливали в упор из всех калибров, но бойцы держались и не сдали рубежей. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев увидел в этом эпизоде СВО отражение подвига защитников Брестской крепости.
Малая Локня — это крохотное село в 13 километрах от границы с Украиной, которое стало братской могилой для сотен наемников и националистов.
Само село не имеет особого стратегического значения, вероятнее всего, боевики не планировали здесь долго задерживаться, намеревались проскочить по прямой дороге, ведущей во Льгов, а уже оттуда на Курчатов и Рыльск.
Планы рухнули, взять село нахрапом боевики не смогли, споткнулись вот об этот почти идеальный квадрат 249 на 250 метров - женскую исправительную колонию № 11. К моменту, как ВСУ появились на горизонте, заключенных тут уже не было, а наши бойцы основательно укрепились.
Мотострелки заняли оборону по всему периметру. Огневые точки были подготовлены на КПП, в бараках и административных зданиях. Боевики пытались прорваться со всех сторон, использовали все возможное оружие.
Прямой наводкой по зданиям колонии работал украинский танк и натовский БТР Stryker и БМП Murder.
На этих кадрах видно, как националисты окружают территорию исправительной колонии. В какой-то момент наши солдаты и боевики оказались в одном здании.
«Живая сила противника с нашими людьми не смогла войти в контактный бой. Они сидели в одном здании, но посредине были развалины, они только друг с другом могли вслепую вести бой», — сообщил военнослужащий с позывным «Чика».
Полуразрушенная колония, как кость в горле ВСУ, почти неделю боевики пытались прорваться или хотя бы обойти. В ход шло все заготовленное натовское вооружение, что было в наличии, но все впустую.
«Они там все в зеленке засели, там их били, туда наши минометчики стреляли, мы ходили на зачистки», — рассказал стрелок с позывным «Лекарь».
Гарнизон стоял насмерть, фактически повторяя подвиг своих дедов при обороне Брестской крепости в начале Великой Отечественной войны. Тогда фашисты отвели на взятие Брестской крепости восемь часов, вермахт бросил на штурм пятнадцатитысячный корпус. Но даже в полном окружении нескольким тысячам советских солдат удалось продержаться месяц.
Российские солдаты держись неделю, понимая, что противник пытается всеми силами взять их в кольцо и задавить очаг сопротивления.
«Во время боя страха нет, это уже потом, когда начинаешь осмысливать, что там было у тебя», — рассказал военнослужащий с позывным «Зема».
Киев в 2024-м, как и Берлин в 1941-м, бросил на взятие крепости самые боеспособные части, 82 бригаду ВСУ и сотни наемников почти со всей Европы.
«Были и поляки, и французы, и афроамериканцы», — заявил заявил военнослужащий с позывным «Зема».
Мотострелки понимали, что противник вот-вот возьмет их в кольцо, но сдавать позиции и не собирались. Рядом еще находились мирные жители, которые укрылись в подвалах.
«Рядом с этой колонией было жилое трехэтажное здание. После того как мы узнали, что в нем находятся люди, около восьми человек, было решено выводить мирных жителей любыми способами», — сообщил стрелок-сапер Игорь.
Бывший боевик ВСУ Юрий Радченко еще весной был гражданским, а сейчас уже — пленный. Командиры сразу предупредили, стрелять по ним будут не только с российской стороны.
«Перед пересечением границы РФ нам сказали, что везут в Курскую область. По прибытии нас построили и дали приказ штурмовать колонию. В противном случае, нам угрожали расстрелом. Мы под угрозой смерти начали штурм», — рассказал пленный.
Бои под Малой Локней продолжаются. Отсюда до фронта примерно 10-15 километров по прямой. Желательно вот в таких лесополосах укрываться, потому что отсюда хорошо слышны прилеты артиллерии ВСУ.
Боевики подтягивают к селу резервы и технику, пытаются развить наступление, но время потеряно. Гарнизон, который защищал территорию колонии, успел сковать силы главной ударной группировки ВСУ. Продвижение националистов остановлено, наша авиация наращивает огонь по скоплению противника в Малой Локне, идет планомерное перемалывания боевиков.
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