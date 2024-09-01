Похудевшая на 35 килограммов Бьянка показала идеальную фигуру

Певица Татьяна Липницкая, более известная под псевдонимом Бьянка, продемонстрировала идеальную фигуру в ослепительном платье эксклюзивно для 5-tv.ru на мощном камбэке фестиваля «Новое Радио ДВИЖ».

Этой весной знаменитость похудела на 35 килограммов. Артистка обратилась в хорошему эндокринологу, который выявил у нее проблемы с гормонами и прописал лечение.

Кроме того, Бьянка регулярно делала специальные капельницы с витаминами, объясняя это тем, что таким образом выводит лишнюю жидкость из организма. Достичь результата также помогли лечебная физкультура и плавание.

Не обошлось и без хирургических вмешательств. Певица сделала абдоминопластику (подтяжку живота) и липосакцию ног. Известно, что Бьянка потратила на пластические операции около трех миллионов рублей.

К слову, максимальный вес знаменитости достигал 90 килограммов и это при росте 1,68 метра. Она отмечала, что набрала его во время отдыха на Бали. После возвращения в Москву Бьянка решила взять себя в руки и пересмотреть образ жизни, в том числе обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бьянка мечтает об операции по уменьшению груди.