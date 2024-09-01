«Я 15 лет испытываю счастье»: как Яна Рудковская отпразднует хрустальную свадьбу

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 273 0

Продюсер Яна Рудковская: 15-я годовщина брака пройдет в ресторане с друзьями

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Цветовая палитра торжества будет очень необычной.

Продюсер Яна Рудковская и заслуженный мастер спорта РФ Евгений Плющенко 12 сентября отпразднуют 15-ю годовщину свадьбы. Мероприятие пройдет в красивом ресторане, где соберутся друзья знаменитой семьи. Об этом Рудковская рассказала 5-tv.ru во время II-го турнира по спортивным бальным танцам «MIDNIGHT BALL» Марии Мельниковой.

На турнире знаменитость предстала в лиловом платье. В наряде такого же цвета бизнесвумен выходила под венец с фигуристом. Теперь уже хрустальная свадьба будет также приурочена к определенному цвету, но к какому, знаменитость умалчивает, сохраняя интригу.

«Будем обязательно праздновать, но чуть попозже. <…> Будет красивый ужин с друзьями, очень красиво. И будет тоже очень необычный цвет», — сообщила Рудковская.

Свадьба в лиловых цветах уже была и теперь будет что-то еще креативнее. Это событие очень значимо для бизнесвумен.

«Это будет не белый. Я все-таки уже мама четверых детей и для меня всегда это особенная церемония. Исключительно как дань отдать должное тому счастью, которое я 15 лет испытываю с Евгением», — сообщила довольная мама и жена.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Яна Рудковская готова стать «феей-крестной» на свадьбе Лепса.

+26° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:58
«Не провожаем Настю, а отмечаем ее день рождения»: Навка о прощании с Заворотнюк
17:44
Волшебный плод: что есть для решения всех проблем
17:32
Девять человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
17:14
Брошенная роскошь Аршавина: как выглядит выставленный на продажу дом футболиста
17:02
«Я 15 лет испытываю счастье»: как Яна Рудковская отпразднует хрустальную свадьбу
16:50
Черная дыра, или математика войны: как помощь Запада Киеву сказывается на боях в зоне СВО

Сейчас читают

Агрегатор дал советы, как без проблем уехать на такси в День знаний
Ты моя: сделавший предложение на концерте SHAMAN в Крокусе боец СВО сыграл свадьбу
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2024
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака