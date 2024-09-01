«Это не ругательство?» — Киркоров пополняет словарный запас молодежным сленгом

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 58 0

Певец Филипп Киркоров узнал значение слова кринж

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Смущенному певцу потребовалась помощь дочери, чтобы во всем разобраться.

Народный артист России Филипп Киркоров не знает значение слова «кринж». Об этом он эксклюзивно признался 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе».

Киркоров любит молодиться любыми методами. Последние несколько лет он славится хитами, ориентированными на более юную аудиторию, чем предпочитал раньше. В партнеры для новых треков Филипп тоже стал выбирать далеко не ровесников, а его наряды перешли из разряда «королевских» ближе к рэперским. Несмотря на любовь ко всему молодежному, таких тонкостей нового поколения, как сленговые слова, артист еще не познал.

Услышав вопрос, содержащий слово «кринж», певец растерялся, а после решил уточнить, не ругательное ли оно.

«Кто тебя научил этому слову? А это вообще хорошее, не ругательство? Надо загадать желание, когда слышишь что-то в первый раз. Как, „кринж“?» — выяснял подробности новой для себя информации Киркоров.

Получив объяснение, что это «кринж» — это то же, что и «испанский стыд», Филипп понял, о чем речь, но все же решил уточнить подробности у дочери. Алле-Виктории в ноябре исполнится 13 лет, она точно сможет помочь папе разобраться.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Киркоров анонсировал выход музыкального фильма.

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