«Гиацинт» разгромил вражескую САУ на северском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

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Опубликовано видео, как «Гиацинт» поразил САУ ВСУ на северском направлении СВО

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Нашим бойцам успешно удается ликвидировать самую разную технику ВСУ.

Боевой расчет 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б» тульских десантников уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) на северском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе артиллерийской и воздушной разведки была обнаружена вражеская САУ. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались спрятать ее в лесном массиве, но нашим бойцам удалось раскрыть ее точные координаты и нанести удар.

Огневое поражение нанес расчет «Гиацинта». Ему для этого потребовалось всего два выстрела. Попадание вызвало детонацию боекомплекта «самоходки» ВСУ, и она была уничтожена. Это подтверждают и кадры объективного контроля, полученные с беспилотника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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