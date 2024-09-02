Бойцы отрабатывают тактику захвата окопов противника. Лучшее видео из зоны СВО

Занятия малых тактических групп проходят на одном из полигонов в тыловом районе спецоперации.

Мотострелки армейского корпуса группировки войск «Восток» постоянно совершенствуют навыки захвата опорных пунктов противника. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Занятия малых тактических групп проходят на одном из полигонов в тыловом районе спецоперации под руководством опытных офицеров-инструкторов. Бойцы до автоматизма отрабатывают действия по передвижению и уничтожению боевиков и противодействию дронам противника. Учебные окопы с максимальной точностью повторяют укрепленные врагом позиции, что позволяет бойцам легче ориентироваться в реальных боевых условиях.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.