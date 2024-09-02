Бойцы отрабатывают тактику захвата окопов противника. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как мотострелки отрабатывают захват «опорников» ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев ; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Занятия малых тактических групп проходят на одном из полигонов в тыловом районе спецоперации.
Мотострелки армейского корпуса группировки войск «Восток» постоянно совершенствуют навыки захвата опорных пунктов противника. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Занятия малых тактических групп проходят на одном из полигонов в тыловом районе спецоперации под руководством опытных офицеров-инструкторов. Бойцы до автоматизма отрабатывают действия по передвижению и уничтожению боевиков и противодействию дронам противника. Учебные окопы с максимальной точностью повторяют укрепленные врагом позиции, что позволяет бойцам легче ориентироваться в реальных боевых условиях.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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