«Полностью исключите»: как снизить артериальное давление без лекарств

Эти простейшие методы помогут улучшить здоровье и самочувствие.

Снизить артериальное давление, не прибегая к лекарствам, можно с помощью спорта и здорового питания. Об этом сообщил врач-терапевт Игорь Видяскин в беседе с изданием NEWS.ru.

По словам эксперта, если включить в рацион овощи, фрукты, цельнозерновые и нежирные продукты, богатые белками, получится избежать скачков давления. Также важно ограничить добавление соли в еду и меньше использовать животные жиры.

«Полностью исключите алкоголь и курение. Не злоупотребляйте кофе, так как кофеин может временно повысить артериальное давление», — отметил терапевт.

Для спорта подойдут недолгие занятия физкультурой, например, по 30 минут. Это может быть ходьба, плавание или йога.

Видяскин подчеркнул, что данные методы не заменяют обследование у специалиста. Поэтому при отклонении от нормальных показателей необходимо обращаться к врачу.

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