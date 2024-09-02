«Полностью исключите»: как снизить артериальное давление без лекарств

Врач-терапевт Видяскин: снизить давление помогут плавание, диета и медитации
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Эти простейшие методы помогут улучшить здоровье и самочувствие.
Снизить артериальное давление, не прибегая к лекарствам, можно с помощью спорта и здорового питания. Об этом сообщил врач-терапевт Игорь Видяскин в беседе с изданием NEWS.ru.
По словам эксперта, если включить в рацион овощи, фрукты, цельнозерновые и нежирные продукты, богатые белками, получится избежать скачков давления. Также важно ограничить добавление соли в еду и меньше использовать животные жиры.
«Полностью исключите алкоголь и курение. Не злоупотребляйте кофе, так как кофеин может временно повысить артериальное давление», — отметил терапевт.
Для спорта подойдут недолгие занятия физкультурой, например, по 30 минут. Это может быть ходьба, плавание или йога.
Видяскин подчеркнул, что данные методы не заменяют обследование у специалиста. Поэтому при отклонении от нормальных показателей необходимо обращаться к врачу.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что врач назвала самые частые причины возникновения изжоги.
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