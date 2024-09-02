ВС РФ зажимают украинских боевиков в кольцо на подступах к Часову Яру

Наши военные вытесняют врага из Часова Яра. Город находится на высоте, и оттуда удобно работать артиллерии. А еще через него проходит железнодорожная ветка, связывающая уже освобожденный Артемовск с Крамоторском, который пока находится под контролем Киева. Как только националистов выбьют из Часова Яра, откроется дорога на главный бастион киевских формирований в этом районе. О продвижении наших штурмовиков — в репортаже корреспондента «Известий» Александра Федорчака.

Любые перемещения в районе Часова Яра возможны только с первыми лучами солнца. Здесь это называют «окно» — время, когда дроны временно перестают летать. После небольшого напутствия вместе с разведчиками добровольческой бригады «Эспаньола», идем в сторону одного из районов Часова Яра. Сопровождающий предупреждает — дорога будет долгой и не факт, что дойдем. Просит чуть-чуть пробежаться. Но бежать приходится несколько километров, по склонам: то вниз, то вверх.

Направляющий просит выключить дрон-детектор — из-за него, говорит, неба не слышно. Через насколько метров уже приходится прятаться под деревом. Звук совсем другой — это вражеский FPV. Этот путь может длится как час, так и целый день. Враг знает, что по этим полям ходят наши бойцы, поэтому постоянно ведет аэроразведку и простреливает территорию.

«Сложный участок. Сейчас пулемет наши подтянули. Хорошо забаррикадировали. Стрельба в обе стороны. Также есть данные, что работает автоматика. Должны разбить», — поделился мнением один из бойцов.

На горизонте уже начинает виднеться частный сектор Часова Яра, эта лесопосадка — последняя перед городом. Еще недавно в блиндажах жил противник. Сейчас единственное напоминание о ВСУ — это брошенные натовские гранаты и стволы деревьев, обмотанные синим скотчем.

Против российских союзных сил в Часовом Яре воюют националисты из запрещенного «Кракена» и грузинского Иностранного легиона. Враг в ночи сбрасывает с беспилотника на дороги мины с сейсмодатчиками, этого бойца как раз и ранил такой боеприпас, спрятанный в кустах.

«На движение сработала, скорее всего. Либо „магнитка“, либо сейсмическая. Прямое замыкание, просто плюс-минус», — говорит пострадавший.

До города оставалось меньше километра но направляющий принял решение нами не рисковать. С группой эвакуации идем обратно. Тоже помогаем нести раненого на носилках. Бойца донесли. Помощь ему оказали, обещал скоро вернуться обратно. Тем более, что наше наступление в Часовом Яре перешло в активную фазу. Микрорайоны «Канал» и «Новый» под контролем российских солдат, сейчас бои идут в Октябрьском и западнее, в районе Калиновки. Союзные силы пытаются закрыть врагу дорогу в Константиновку и взять в окружение.

«Часов Яр находится на высоте. Оттуда очень удобно работать расчетам БПЛА. Также минометчикам и остальным ударным орудиям. Часов Яр — это очень сложный город, который нам необходимо взять для открытия простора», — рассказал разведчик 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Метис».

Несмотря на всю сложность штурма, наши продвигаются и сохраняют оптимизм.

* — признана в РФ террористической организацией