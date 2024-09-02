Правительство РФ одобрило проект соглашения о реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Ранее в этот день в Монголию с официальным визитом прибыл российский президент Владимир Путин.

Правительство РФ одобрило проект соглашения о реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Правительство РФ одобрило проект соглашения с Монголией о разработке проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. Соответствующий документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить представленный Минэнерго России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с монгольской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Монголии о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в городе Улан-Баторе на территории Монголии», — говорится в тексте.

Ранее в этот день в Монголию с официальным визитом прибыл президент РФ Владимир Путин. В программе его поездки — участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.

Визит российского президента проходит по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Лидеры стран планируют обсудить перспективы развития российско-монгольских отношений.

Также Путин и Хурэлсух обменяются мнениями по поводу актуальных международных и региональных проблем и подпишут ряд двусторонних документов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин дал интервью монгольской газете в преддверии официального визита.

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