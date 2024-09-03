Средствами объективного контроля была зафиксирована ликвидация десяти украинских нацистов.

Расчет кочующего автоматического миномета «Василек» группировки войск «Днепр» нанес удар по позициям с пехотой противника недалеко от населенного пункта Работино в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

«Наши глаза же видят, следят круглые сутки. Только видят какое-то движение, — команда к бою. Погнали», — рассказал старший наводчик миномета с позывным «Боцман».

Средства объективного контроля зафиксировали, что ликвидировано расчетом «Василька» было до десяти украинских боевиков. Наши военные отработали по цели оперативно, а после — сразу уехали, чтобы избежать контрбатарейной борьбы, сохранить орудие, а главное — жизни защитников Донбасса.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.