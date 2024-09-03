ВС РФ заняли вражеский «опорник» и пленили группу боевиков. Лучшее видео из зоны СВО

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Опубликовано видео пленения боевиков ВСУ на южнодонецком направлении СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Перед штурмом российские бойцы прорабатывают все возможные сценарии.

Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» в ходе боя на южнодонецком направлении захватили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли в плен группу националистов. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Перед каждым штурмом прорабатываются все возможные сценарии. Отряды вплотную подходят к «опорникам» противника и при поддержке операторов дронов и БМП приступают к выполнению боевой задачи.

«Наша задача была зайти туда, зачистить, закрепиться и выйти. В принципе, все это сделали», — рассказал командир взвода с позывным «Кортик».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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