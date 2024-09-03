Владивосток встречает гостей: как прошло открытие ВЭФ-2024

Участниками Восточного экономического форума могут стать свыше шести тысяч человек из более чем 70 стран.

Около двух часов назад во Владивостоке в девятый раз начал работу Восточный экономический форум. Ожидается, что в этом году в мероприятии примут участие рекордное количество гостей из более чем 70 стран. Прежде всего, это государства Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Китай, Индия, Малайзия и Мьянма.



Организаторы надеются, что сумма заключенных на ВЭФ контрактов значительно превысит показатели прошлых лет. Все подробности с острова Русский — в репортаже корреспондента «Известий» Евгения Подтергеры.

На пункте регистрации кипит работа. Уже как минимум четыре тысячи участников, хотя точное число пока не может назвать никто — гости продолжают активно прибывать на остров Русский.

Во время проведения форума действуют беспрецедентные меры безопасности. Мало того, что территория острова и так изолирована, в дни мероприятия небо над Русским закрыто, а в бухтах и проливах дежурят сторожевые корабли.

На площади в тысячу квадратных метров, в корпусах Дальневосточного федерального университета — крупные госкорпорации, министерства и ведомства возводят презентационные стенды — яркие, запоминающиеся и невероятно технологичные — все, чтобы удивить гостей. Работа здесь не останавливается даже ночью — фактически полностью перестроены десятки университетских этажей.

Все должно работать синхронно и четко, и это задача не из простых. Площадка форума условно делится на блоки — здесь ведомства и министерства, огромный этаж — под госкомпании и крупный бизнес, сотни квадратов — под банковский сектор, этаж под СМИ. В мобильной студии «Известий», которая будет работать все дни форума, — последние приготовления: проверка связи с Москвой.

Чтобы не заблудиться в этом лабиринте, гостям будут помогать около тысячи волонтеров. Они готовились к форуму несколько месяцев. Катя и Мэри — студентки этого вуза, но сейчас они заново изучают логистику в кампусах, лекционных классах и залах, которые теперь место проведения международных встреч и переговоров.

«У нас было обучение — нам отправляли материалы, были очные лекции, после этого мы проходили очный экзамен», — пояснила волонтер Екатерина Литовченко.

Вся университетская территория в 200 гектаров — это площадка форума. Задействована даже набережная на берегу Японского моря — улица Дальнего Востока, где себя презентуют все 11 регионов-участников.

На главной сцене Восточного экономического форума, где сейчас проходят последние репетиции, всего через несколько часов состоится открытие грандиозного мероприятия. Каждый регион пытается удивить. Например, Сахалин решил, что нет ничего привлекательнее котиков, и теперь на газоне Курильский бобтейл. Этот рыжий, почти тигр, претендует на звание неформального символа форума.

«Эти коты — очень хорошие охотники, и мы решили этого кота, наш эндемик, отобразить в экспозиции», — рассказала лиректор департамента министерства экономического развития Сахалинской области Виктория Василевская.

Эта улица — самое любимое место и самое яркое впечатление для иностранных участников. В этом году в гости во Владивосток едут больше 40 стран. Самые внушительные делегации — из Индии и Китая — из которого до Владивостока всего три часа езды на машине.

«Вопрос проживания всегда стоит на первом месте. Что касается еды, транспорта, участия в форуме — это все отработано. Хотел бы отметить, что Владивосток как морская столица, как парусная столица, показывает все более яркие события. У нас есть прекрасный парад парусов, интерес к этому спортивному треку растет, и это одна из особенностей этого года», — рассказал директор ВЭФ Игорь Павлов.

Девятый форум во Владивостоке — это больше 100 событий только в рамках деловой программы, а еще культурная и спортивная, молодежный форум и второй соколиный — особый международный экологический проект по сохранению и реинтродукции редких птиц.

Восточный экономический форум — драйвер развития Дальнего Востока, а это почти 40% территории России. В первый же послепандеминый год объем заключенных здесь соглашений составил 3 триллиона 600 миллиардов рублей. В 2022-м эта сумма равнялась 3,27 триллиона. Ну а прошлый год стал рекордным — 3 триллиона 800 миллиардов рублей. И все это — деньги в экономику и развитие дальневосточных регионов.

Уже работают полтысячи проектов, которые «родились» на форуме — это как минимум 100 тысяч рабочих мест на Дальнем Востоке, в том числе с иностранными партнерами и инвесторами. Неудивительно, что тема ВЭФ этого года — «Дальний Восток-2030». Объединим усилия, создавая возможности».

«Очень важная такая стратегическая задача — это появление на Дальнем Востоке города миллионника. И мы уже видим такую агломерацию из города Владивостока и города Артема, который находится недалеко от аэропорта», — заявила заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

Конкретный вектор развития, очевидно, прозвучит на главном событии форума — пленарной сессии с участием лидера государства.

Россия сегодня развернулась на Восток, который и сам готов к сотрудничеству. И именно здесь, на Восточном экономическом форуме, выстраиваются взаимовыгодные партнерские отношения с соседями по Азиатско-Тихоокеанскому региону.