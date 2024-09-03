«И снова 3 сентября»: история Шуфутинова дня и народные приметы

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Евгения Романова
Евгения Романова 54 0

В России 3 сентября негласно отмечается Шуфутинов день

«И снова 3 сентября»: история Шуфутинова дня и народные приметы

Фото: Белкин Алексей / ТАСС

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А вы уже перевернули календарь?

Шуфутинов день негласно отмечается в России каждое 3 сентября. В 1994 году вышла в свет пластинка заслуженного артиста РФ, шансонье Михаила Шуфутинского, которая называется «Гуляй, душа». На нее была записана та самая песня — «Третье сентября». Она железно закрепилась у россиян, и теперь от ее мотивов невозможно скрыться. Как создавался шлягер и продолжает сохранять свою популярность по сей день, а также какие народные приметы связаны с праздником Шуфутинов день — в материале 5-tv.ru.

Как создавалась песня «Третье сентября»

Сама песня «Третье сентября» была создана в 1993 году. Конкретная дата, вероятно, не приходится на сентябрь, но в другой день уже даже странно отмечать день появления трека. Музыку к песне написал композитор и певец Игорь Крутой, а слова сочинил его коллега Игорь Николаев.

Сам Шуфутинский в беседе с «Известиями» рассказывал, что эту песню ему показал Игорь Крутой, когда они вместе записывали альбом. А когда появился и текст, то шансонье никогда не спрашивал, почему именно про 3 сентября говорится в песне. Это не меняет сути — слова в треке хрупки и от них становится тепло внутри.

«В песне огромные чувства, и музыка, и стихи — они очень такие хрупкие и емкие по смыслу. Они очень „разогревают“ внутри. Два человека талантливых, композитор и поэт, написали такую песню, а третий человек ее спел. Совпало», — сказал Шуфутинский.

В песне рассказывается грустная история расставания. У влюбленных «все было всерьез» 2 сентября, а третье число стало «днем прощания», когда «горят костры рябин» и обещания. Лирический герой рассказывает о счастливых моментах, проведенных с возлюбленной, которой больше нет рядом с ним.

Мемы про 3 сентября

Композиция быстро стала популярной благодаря своему чарующему мотиву и словам. Сегодня о треке до сих пор знают и помнят. В том числе популярность не покидает и из-за мема, появившегося в 2011 году в соцсети «ВКонтакте». Тогда неизвестный пользователь опубликовал картинку, на которой изображен американский рэпер Рик Росс и надпись: «Я календарь переверну — и снова третье сентября». Суть этого мема в сходстве Шуфутинского с музыкантом из США, которые работают в разных жанрах.

Картинка быстро разлетелась по российскому интернету. Это дало толчок к новому витку популярности песни, а также появлению новых мемов. Основными фразами песни, которые заполонили рунет на картинках, стали «горящие костры рябины» и календарь, который лирический герой и видит «день прощания» — 3 сентября.

Песню Шуфутинского даже стали перепевать российские и западные артисты. Каверы стали появляться как на разных языках, так и в разных жанрах. Например, в 2022 году вышла в свет новая версия хита в исполнении Шуфутинского и рэпера Егора Крида.

Шуфутинский признавался, что отслеживал мемы, созданные по мотивам песни. Он только рад этой возросшей популярности произведения.

«Я очень рад, что песня всем, как сейчас говорят, „зашла“ и продолжает там оставаться, мне это нравится», — говорил Шуфутинский.

Почему 3 сентября?

Многих очень заинтересовала ключевая дата в песне Шуфутинского — 3 сентября. Люди стали предполагать, что в этот день что-то произошло у создателей композиции. Однако Игорь Николаев развеял эти слухи в 2019 году. Композитор на странице в соцсети рассказал, что строчка про третье сентября идеально легла на мелодию Игоря Крутого.

Однако стоит отметить, что именно 3 сентября 1995 года у Шуфутинского родился старший из шести внуков. Теперь шансонье такую печальную песню исполняет об одном из радостных для себя дней.

Шуфутинов день

День, посвященный песне «Третье сентября», назван в честь его исполнителя — Михаила Шуфутинского. Ежегодно 3 сентября люди делятся мемами и шутками, связанными со шлягером, по-доброму подшучивают над друзьями и близкими и, конечно же, переворачивают календарь.

Народные приметы

  • Каков Шуфутинов день, таков и апрель;
  • Если, перевернув календарь, снова увидели 3 сентября, то сегодня все будет всерьез;
  • К теплоте и ласке увидеть в небе журавлей белый клин.

Что нельзя делать в Шуфутинов день

  • Жечь костры рябин;
  • Оставаться одному;
  • Постоянно задаваться вопросом «Но почему?»
  • Думать, что «все не то, все не так».

В противном случае, 3 сентября может стать днем прощания и расставания.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шуфутинский снимется в комедийном сериале «Третье сентября». По словам авторов, они решили сделать «комедийный сериал про временную петлю», а юмор фильма, по их мнению, многим окажется близок.

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