Латвия передаст Украине машины, изъятые у пьяных водителей

Латвия передаст Украине 18 автомобилей, который были изъяты у владельцев за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает прибалтийский портал Delfi.

Общая стоимость машин, которые будут переданы киевскому режиму, превышает 94 тысячи евро. Самым дорогим из них является Audi Q7 2017 года выпуска стоимостью 25 тысяч евро.

Уточняется, что такое решение латвийское правительство приняло во вторник, 2 сентября. Авто будут переданы на безвозмездной основе.

Не так давно Латвия ввела новые правила, при которых граждане РФ могут получить вид на жительство (ВНЖ) в стране. Теперь россиянам необходимо пройти тест, который содержит ряд провокационных вопросов, включая отношение к специальной военной операции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такой шаг латвийских властей «дискриминационным и русофобским».

Ранее 5-tv.ru сообщал что в Латвии окончательно отказались от школ на русском языке. Все публичные учебные заведения страны планируют перевести на государственный язык уже в следующем году.