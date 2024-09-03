Латвия передаст Украине машины, изъятые у пьяных водителей

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 27 0

Самым дорогим из них станет автомобиль Audi стоимостью 25 тысяч евро.

Латвия передаст Украине машины, изъятые у пьяных водителей

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Латвия передаст Украине 18 автомобилей, который были изъяты у владельцев за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает прибалтийский портал Delfi.

Общая стоимость машин, которые будут переданы киевскому режиму, превышает 94 тысячи евро. Самым дорогим из них является Audi Q7 2017 года выпуска стоимостью 25 тысяч евро.

Уточняется, что такое решение латвийское правительство приняло во вторник, 2 сентября. Авто будут переданы на безвозмездной основе.

Не так давно Латвия ввела новые правила, при которых граждане РФ могут получить вид на жительство (ВНЖ) в стране. Теперь россиянам необходимо пройти тест, который содержит ряд провокационных вопросов, включая отношение к специальной военной операции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такой шаг латвийских властей «дискриминационным и русофобским».

Ранее 5-tv.ru сообщал что в Латвии окончательно отказались от школ на русском языке. Все публичные учебные заведения страны планируют перевести на государственный язык уже в следующем году.

+19° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
90.00
-1.19 99.26
-1.50
Уран придаст ускорения: гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2024

Последние новости

19:00
Сбежала из дома? В Ленобласти нашли пропавшую 12-летнюю школьницу с собакой
18:55
Облил бензином и поджег: участницу Олимпиады в Париже пытался убить сожитель
18:44
Энергодар и еще два района Запорожской области остались без света
18:33
«В подъезде зажала»: как Утяшева приревновала мужа к Сысоевой
18:15
«Я их вот так!» — Бьянка рассказала, как не попасться в руки мошенников
18:03
Россиянам назвали две самые опасные схемы мошенничества для кражи денег с карт

Сейчас читают

Отпуск будет испорчен: кого из россиян не выпустят на отдых в Турцию и Египет осенью 2024 года
«Чем больше, тем лучше»: почему мужчинам противопоказаны тесные трусы
Окружение или штурм? Как и когда российские войска освободят Красноармейск
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака