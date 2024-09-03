В Ленобласти пропала 12-летняя школьница, ушедшая гулять с собакой

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 49 0

Родные не знают о местонахождении девочки с 1 сентября.

В Ленобласти пропала 12-летняя школьница, ушедшая гулять с собакой

Фото: 5-tv.ru

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Пропала 12-летняя девочка в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области. Как сообщил источник 5-tv.ru, школьница ушла гулять с собакой породы шпиц и исчезла.

На прогулку девочка вышла днем 1 сентября, но домой ни она, ни собака до сих пор не вернулись. Полиция начала поиски пропавшей. На прогулку школьница ушла в синих джинсах и белых босоножках. При ней имелся розовый рюкзак с изображением радуги. У девочки также был мобильный телефон.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти в Telegram-канале сообщили, что у девочки светлые волосы средней длины, глаза серые, рост примерно 152-156 сантиметров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщина пропала, уйдя на работу. Как выяснилось, там она и умерла, ее тело находилось в офисе на протяжении четырех дней в сидячем положении. Поначалу думали, что неприятный запах вызван проблемами с сантехникой, но его источник шокировал всех.

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