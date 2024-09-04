Взвесить все «за» и «против»: как после 40 лет поменять профессию

Что же делать, когда работа больше не приносит удовольствие, и кажется, что прожитая жизнь была ошибкой?

Людям старше 40 лет важна профориентация для возвращения убеждений, что изначальный путь не был для человека случайностью. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал карьерный консультант Виктория Вирта.

«Взвесить все „за“ и „против“ перед изменениями в своей жизни», — подчеркнул профориентолог.

Первый этап связан с тем, чтобы человек после 40 разобрался в своем пройденном пути. По мнению Вирта, в подобном возрасте людям чаще всего нужно закрепить убеждение, что вся прошедшая жизнь — не была ошибкой.

Второй шаг связан с обращением к карьерному консультанту после выбора траектории развития. Специалист поможет человеку яснее понять, как успешно войти в ту или иную профессию, указывая на недостающие компетенции в выбираемом направлении.

Третий пункт связан с созданием сразу нескольких резюме, где выделяются ключевые акценты для каждого отклика, заключила карьерный консультант.

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