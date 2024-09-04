Приехали: в Германии начались слушания по дизельному скандалу с Volkswagen

В Германии начались слушания по так называемому дизельгейту в отношении бывшего руководителя Volkswagen 77-летнего Мартина Винтеркорна, который свою вину отрицает.

Скандальное дело тянется уже девятый год, когда обнаружили, что фактические выхлопы автомобилей, выпускаемых концерном, выше заявленных в десятки раз. Компания тогда понесла многомиллиардные убытки, а генеральный директор подал в отставку.

Винтеркорна обвиняют в даче ложных показаний и мошенничестве с программным обеспечением, установленном в турбодизельных двигателях, которое занижало показатели выброса вредных веществ.

На этом репутационные проблемы концерна не заканчиваются. Стало известно, что Volkswagen готов закрыть два своих завода в Германии. Причина — режим жесткой экономии. Под сокращение могут попасть тысячи сотрудников.

«В Германии еще никогда не было случая, чтобы Volkswagen обсуждал закрытие заводов или пытался отменить контракты на продажу. Запуск моделей откладывался. Теперь мы видим, что выпуск моделей будет откладываться и в будущем. Так что мы находимся в очень сложной ситуации. И, похоже, что мы переходим к очень радикальным вариантам», — говорит эксперт в области автомобилестроения Фердинанд Дуденхефер.

Но особенно интересно, куда переезжает одно из главных немецких производств. Так, чтобы бороться с китайскими электромобилями за рынок. Volkswagen будет строить свой аккумуляторный завод в США. Там боссам концерна уже пообещали скидку на электроэнергию и субсидии на миллиарды долларов.