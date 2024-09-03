В Беслане прошли траурные мероприятия, посвященные 20-й годовщине теракта

В России сегодня День солидарности в борьбе с терроризмом, а также особая дата — 20 лет прошло с начала освобождения заложников в школе в Беслане. В разрушенном здании прошла панихида по погибшим - их 334 человека. Большинство из них — дети.

У фотографий жертв зажгли свечи, положили свежие цветы. Люди принесли бутылки с водой.

Двадцать лет назад боевики издевались над заложниками, не давая им пить, и многие тогда погибли от обезвоживания. От спортивного зала крестный ход отправился к мемориалу «Город ангелов». С героями тех событий —ветеранами отрядов «Альфа» и «Вымпел» — встретились журналисты «Известий».

«У меня на бронежилете было пять вмятин, потом уже обнаружил. Жар стоял невозможный, горело все. Надо было быстрее брать на руки, и вот так подносили, представьте, окровавленный, без сознания, но живой. И вот здесь мужики, они столько жизней спасли», — вспоминает о тех событиях ветеран управления «В» ЦСН ФСБ России, первый вице-президент ассоциации группы «Вымпел» Владимир Силантьев.

«Кто тут был живой, девочку, женщину кто шевелится, я их вытаскивал и размещал в раздевалку», — добавил ветеран управления «В» ЦСН ФСБ России Вячеслав Бочаров.

«Воины против демонов» — документальный фильм с таким названием сегодня представили в издательском доме «Аргументы и Факты». Журналисты собрали множество личных историй и воспоминаний очевидцев трагедии в Беслане. Первыми зрителями фильма стали юнармейцы и студенты российских вузов.