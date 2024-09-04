Удар артиллерии обеспечил наступление штурмовых групп пехоты на позиции боевиков.

Боевой расчет РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Российские военнослужащие под Авдеевкой нанесли удар по позициям противника, замаскированным в лесополосе. Получив координаты цели, военнослужащие прибыли в район боевого применения, за считанные минуты произвели залп осколочно-фугасными снарядами по выявленной цели.

Удар артиллерии обеспечил наступление штурмовых групп пехоты на позиции боевиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.