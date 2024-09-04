Чернышенко встретился с участниками спецоперации во время визита в ДНР

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко вместе с главной Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным провели встречу со студентами, которые добровольцами прошли службу в рядах ВС РФ в зоне спецоперации (СВО).

«У вас огромная сейчас ответственность, у нас у всех, чтобы в нашей стране развитие нашей молодежи соответствовало тому образу гармонично развитой личности, который вкладывает наш президент», — подчеркнул Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что в ДНР уже более десяти лет формируется «образ эталонного гражданина». В это понятие он вложил портрет молодого и целеустремленного человека, который хочет стабильной жизни.

Глава республики, в свою очередь, обратил внимание на активность молодого поколения. Их интересуют вопросы общественной жизни, и это можно заметить по вопросам, которые участники встречи задавали спикерам.

«На таких парней можно надеяться — они не подведут», — заключил Пушилин.

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