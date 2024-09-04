Программа на высшем уровне: Путин провел встречу с заместителем председателя КНР

Российский лидер принимает участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

На Восточном экономическом форуме сегодня — старт программы на высшем уровне. График Владимира Путина расписан по минутам.

Рабочий день президента начался на борту корвета «Резкий». Этот сторожевой корабль был построен специально для Тихоокеанского флота. Он оснащен новейшим вооружением. А сейчас у президента начался марафон международных встреч. Первую он провел с заместителем председателя КНР.

Обозреватель «Известий» Николай Иванов рассказал обо всем подробно.

Президентский катер «Ураган» швартуется к борту корвета «Резкий» в пункте базирования Приморской флотилии. Военный корабль введен в эксплуатацию только год назад. Может вести бой с надводными и подводными целями. Но военные задачи не отменяют быт. И Путин это знает.

«В зоне СВО несут боевую службу и блестяще выполняют боевые задачи морские пехотинцы Тихоокеанского флота России. Вы знаете, я недавно разговаривал с командиром бригады 155-й, он скромный, вопросы бытового характера не ставил, тем не менее они, безусловно, есть. Это и рабочие места членов семей, и другие вопросы, прежде всего, связанные с обеспечением жильем», — сказал российский лидер.

Новые дома строят целевым образом, отвечают президенту, для военнослужащих конкретных подразделений.

«В настоящий момент проводится следующая работа: сейчас готовится к сдаче один из домов в микрорайоне Снеговая Падь, который будет заселен в июне 2024 года: 190 квартир для военнослужащих 155-й бригады», — доложил командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России Виктор Лиина.

«Со своей стороны мы сейчас закладываем там школу на 1100 мест», — отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Для президента важно, чтобы военные моряки могли не переживать: в любом дальнем походе их тыл надежно прикрыт.

Напоследок президент оставил запись в книге почетных посетителей корабля: «Успехов в святом деле защиты Родины».

Владимир Путин в бинокль рассматривает площадку под будущую верфь. Здесь будут строить не военные — гражданские суда. Новый мощный транспортный хаб для Дальнего Востока.

Такое пристальное внимание к судостроению понятно. Владивосток — ворота в Азию. По факту — конечный пункт Северного морского пути длиной в 5600 километров. И сейчас работы здесь хоть отбавляй. Нужно во что бы то ни стало ускорить транспортное сообщение с Азией и Глобальным Югом. Нужны новые суда, ледоколы для круглогодичной проводки, расширение Восточного полигона — железных дорог.

«Организация портов и строительство судов ледового класса для перевозки транзитных грузов — контейнеров», — сказал советник президента РФ Игорь Левитин.

«Задача правительства Российской Федерации, министерства транспорта — организовать эту работу. Вместе с субъектами Российской Федерации приграничными, а также нашими соседями — Монголия, Китай, КНДР. Эта работа идет и, конечно, здесь нам в помощь будет национальный проект», — сказал министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Наши азиатские друзья максимально заинтересованы в этом. Поэтому гость из Китая, — а Поднебесная — наш глобальный стратегический партнер, — тоже здесь, на острове Русский. Владимир Путин на полях форума проводит встречу с заместителем председателя КНР.

«Как и договорились, мы ждем на саммите БРИКС председателя Китайской Народной Республики господина Си Дзиньпина. Благодаря совместным усилиям отношения между Китаем и Россией достигли беспрецедентно высокого уровня. Мы большое значение придаем и межрегиональному сотрудничеству. Надеюсь, что и в ходе сегодняшней встречи, завтрашней совместной работы на Восточном экономическом форуме мы сможем поискать и найти новые направления нашего взаимодействия», — сказал Путин.

«В последние годы именно благодаря вашей личной инициативе и усилиям Восточный экономический форум уже стал ключевой экономической площадкой для углубления взаимопонимания и налаживания сотрудничества. ВЭФ уже стал важной экономической площадкой для обсуждения всех вопросов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Высоко оцениваем роль и авторитет данного форума», — сказал заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

Владимир Путин напомнил: Дальний Восток — это не только промышленность и экономика, но и культура, которую в Китае ценят.

«Мы создаем здесь филиалы наших ведущих, крупнейших российских мировых музеев, театров, концертных музыкальных площадок. Знаю, что некоторые коллективы пользуются популярностью у китайской публики, уже неоднократно бывали в Китае и совсем недавно были с очередными гастролями. Надеюсь, что и Владивосток будет тоже хорошим центром притяжения для культурных обменов и для туристов нашей страны, со всего мира, но и прежде всего из дружественного нам Китая», — отметил российский лидер.

На форуме есть чем удивить даже искушенных в технологических и инфраструктурных новинках китайцев. Россия предлагает наработки и технологические решения практически во всех сферах жизни: роботы, ледоколы, атомные станции, медицинские инновации — вакцин до реабилитации больных с повреждением головного мозга, удобные маршруты — Транссиб, БАМ, коридор «Север — Юг». Поэтому здесь так много иностранных гостей.